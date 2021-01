‘Culebra’ no ve triunfo

André Carrillo sumó minutos en empate de Al Hilal en Arabia.

Siendo el primer encuentro del año para Al Hilal, no logró sumar de a tres ante Al Batín, un club que se encuentra peleando los últimos lugares de la tabla y que no quiere ingresar a la zona de descenso. Empate de 2-2 a lo largo de los 90 minutos que lo pone como líder al equipo de André Carrillo, momentáneamente. El peruano ingresó a los 67 minutos y no logró darle vuelta al marcador.

André Carrillo mostró buen fútbol durante su participación en el terreno de juego, pero no logró conectar con sus compañeros para hallar el tanto de la victoria.