¡Cusco FC el tapadito que se quiere meter en la pelea por el título!

Cusco FC, dirigido por Miguel Rondelli, vienen haciendo bien las cosas y pelean arriba.

Uno de los equipos que viene trabajando con perfil bajo pero consiguiendo los resultados necesarios para meterse en la pelea por el título es Cusco FC. Los dirigidos por Miguel Rondelli, este fin de semana visitan Lima para medirse ante un rival directo en sus aspiraciones de mantenerse arriba en la pelea como Sporting Cristal.

Los “Guerreros Dorados” saben que están fuerte físicamente y mentalmente para darle dura pelea a los celestes. Es por eso que, su técnico Miguel Rondelli, asegura que no vienen a Lima de paseo y quiere que su equipo demuestre que está hecho para grandes cosas venciendo a los bajopontinos.

“Cristal es un equipo que juega muy bien, si bien cambió de entrenador, no hay que olvidar que este equipo la rueda pasada perdió por diferencia de gol, no es un equipo que sufrió un cambio de técnico que tenía un mal juego. Es un equipo de cuidado, no ha cambiado mucho su estilo de juego, mantiene a la mayoría de jugadores”, sostuvo Miguel Rondelli.

Si bien el profesor no deja de soñar y de creer en sus muchachos, su primera intención es asegurar de todas maneras un campeonato internacional, ya sea Copa Sudamericana o Copa Libertadores para, luego de eso, luchar en la medida de lo posible por el Torneo Clausura pero sabe que será una tarea titánica.

“Para nosotros es un partido importante, hoy por hoy estamos a 17 puntos del noveno, eso quiere decir que de ganar, quedaríamos matemáticamente clasificados a Copa Sudamericana, si logramos los tres puntos, con el primer objetivo alcanzado es evidente que iremos por más, por una clasificación a Copa Libertadores o ganar la etapa”, agregó Miguel Rondelli.

Cusco FC, se encuentra ubicado en la cuarta casilla con 21 puntos en 11 partidos jugados, lo que le han valido para meterse entre los cuatro que pelean el campeonato. Los partidos que le quedan a los cusqueños son de visita frente a Sporting Cristal, de visita frente a Cienciano, de local ante Chankas CYC, de visita frente a Carlos A. Manucci, de local frente a Atlético Grau para cerrar su campaña en Matute, visitando a Alianza Lima.