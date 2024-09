Nelson Olveira: “Fossati no puede trabajar sino tiene herramientas”

Un conocido por todos, Nelson Olveira, ex jugador íntimo, opina sobre Uruguay y Perú.

Es conocido que falta poco para el vibrante encuentro en Lima entre las selecciones de Perú y Uruguay que será un partido de vida o muerte. Es por eso que, se pronunció sobre la realidad de ambas selecciones, el ex jugador aliancista, Nelson Olveira, muy recordado por todos los blanquiazules.

El ex jugador uruguayo, conoce muy bien nuestro fútbol y es consiente de nuestros defectos, así como de las virtudes de las cuales debemos aprovechar. Olveira conoce muy bien a nuestro técnico Jorge Fossati y sabe de la sapiencia del profesor pero también aduce que le debemos dar las armas necesarias para que el plan salga con éxito.

“A Fossati no lo vamos a descubrir recién, tiene años dirigiendo. Tiene recambio, pero no pasa solo por el entrenador. Yo no veo un Jefferson Farfán en Alianza, Paolo Guerrero volvió a Alianza, pero a nivel de selecciones pasa lo mismo, los procesos son importantes para el recambio pero a nosotros nos costó mucho”, declaró Nelson Olveira.

Si bien es cierto que la Selección Uruguaya, a conseguido un recambio generacional importante, Olveira, sabe que no todo a sido producto del técnico de jerarquía que tiene su selección como Marcelo Bielsa, sino que le han dado las armas necesarias para que el profesor, pueda realizar el mejor trabajo posible.

“Tenemos un entrenador de categoría, a ese DT le acoplamos a jugadores de nivel internacional, estamos por el camino correcto, se viene haciendo bien las cosas. Creo que vamos por buen camino, no significa nada empatar dos partidos, toca seguir para adelante, hay que seguir de la misma manera”, agregó Nelson Olveira.

De esta manera, el ex jugador, sabe que todo lo que se habla es la previa pero que, los gallos se ven en la cancha y sabe que si Perú despierta, puede apelar a su buen toque para poner en aprietos a su selección pero si dejan crecer a Uruguay, se hará un partido muy complicado en Lima. ¡Veremos!