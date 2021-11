‘Cuto’ Guadalupe: “La sopa seca se come más rica cuando gana Perú”

Luis ‘Cuto’ Guadalupe, ex jugador de la Selección Peruana, se refirió a los triunfos de la ‘blanquirroja’ tras esta fecha doble.

La fe es lo más lindo de la vida, y eso fue lo que le muchos le tuvieron a la Selección Peruana antes de esta fecha doble. Uno de ellos fue el gran ‘Cuto’ Guadalupe, quien brindó una entrevista en donde habló sobre el actual momento de la Selección Peruana.

El siempre querido ‘Cuto’ mencionó que hay fe de sobra para ver a Perú en Qatar: “Me siento contento por el resultado, me dio una alegría enorme. Siempre hay que mantener la ilusión y la fe para tener la posibilidad de clasificar al Mundial”.

El ex defensor analizó el triunfo en Caracas: “Se sufrió un poco, pero me siento muy identificado con la selección, como todos los peruanos. El partido se iba a dar difícil, pero los chicos demostraron jerarquía. Gallese dio garantía en el arco, confió en su capacidad como arquero y lo bueno que es ‘penalero’. El gol de Cueva cerró el partido”, declaró en Wapa.pe.

El ex seleccionado nacional se refirió a las bajas para el partido ante Colombia: “Los que ingresan siempre dan la talla. Eso es lo que me gusta de la selección y creo que tanto Corzo como Lora lo han hecho muy bien cuando tuvieron su oportunidad. En casi todas las posiciones, los chicos no desentonan. El profesor Gareca verá quién es el reemplazante, él los conoce perfectamente. Podemos estar tranquilo, porque tenemos un entrenador que ha demostrado su capacidad para solucionar los problemas”.

Por último, el ‘Cuto’ reveló cuando es más rica una sopa seca: “La sopa seca se come más rica cuando gana Perú, eso es lógico. La gente disfrutó en el restaurante, felizmente se jugó a buena hora. El público comió rico y el postre fue el triunfo sobre Venezuela”, sentenció.