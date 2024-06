Domingo de fútbol: Horarios y canales hoy 16 de junio del 2024

Lee el calendario de todos los partidos de fútbol programados a nivel mundial para hoy, domingo 16 de junio.

Conoce la programación de los partidos de hoy, los horarios y los canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. Además, no te pierdas los encuentros de fútbol por la Eurocopa (Polonia vs. Países Bajos, Serbia vs. Inglaterra), y los partidos amistosos previos al inicio de la Copa América, la cual llega con fuertes candidatos para luchar la copa del torneo. Entre los países más destacados estan Colombia, Argentina y Brasil, mientras que los demás paises esperan demostrar un muy buen rendimiento por parte de sus selecciones.

Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación partidos de hoy, domingo 16 de junio:

Eurocopa 2024 – UEFA (Europa)

08:00 a.m. Polonia vs. Países Bajos – Ver por: STAR+, ESPN

11:00 a.m. Dinamarca vs. Eslovenia – Ver por: STAR+, ESPN

2:00 p.m. Inglaterra vs. Serbia – Ver por: STAR+, ESPN

Amistosos internacionales

2:30 p.m. Ecuador vs Honduras – Ver por: Movistar Deportes Peru, Canal 5 Televicentro Honduras

5:30 p.m. Panamá vs Paraguay – Ver por:TVMax 9, GEN

Brasileirao – Brasil

2:00 p.m. Athletico-PR vs Flamengo

2:00 p.m. Corinthians vs São Paulo

2:00 p.m. Vitória vs Internacional

4:30 p.m. Cuiabá vs Fortaleza

4:30 p.m. Vasco da Gama vs Cruzeiro

4:30 p.m. Criciúma vs Bahia

4:30 p.m. Grêmio vs Botafogo

Liga 2 (Segunda división) – Perú

11:00 a.m. UCV Moquegua vs Santos

1:15 p.m. Molinos El Pirata vs Carlos Stein

3:30 p.m. Deportivo Coopsol vs Deportivo Municipal

Primera División – Uruguay

10:30 a.m. Fénix vs Wanderers – Ver por: GOLTV

1:00 p.m. Danubio vs Rampla Juniors – Ver por: GOLTV

4:00 p.m. Peñarol vs Racing – Ver por: GOLTV