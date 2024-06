Domingo de fútbol: Horarios y canales hoy 23 de junio del 2024

Lee el calendario de todos los partidos de fútbol programados a nivel mundial para hoy, domingo 23 de junio.

Conoce la programación de los partidos de hoy, los horarios y los canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. Además, no te pierdas los encuentros de fútbol por la Eurocopa (Suiza vs. Alemania, Escocia vs. Hungría), y los partidos de la Copa América, (Uruguay vs. Panamá, Estados Unidos vs. Bolivia). Entre los países más destacados estan Colombia, Argentina y Brasil, mientras que los demás paises esperan demostrar un muy buen rendimiento por parte de sus selecciones.

Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Podrías leer:

Programación partidos de hoy, domingo 23 de junio:

Copa América – Conmebol

5:00 p.m. Estados Unidos vs. Bolivia – Ver por: D Sports, DGO

8:00 p.m. Uruguay vs. Panamá – Ver por: D Sports, DGO

Eurocopa – UEFA

2:00 p.m. Suiza vs. Alemania – Ver por: STAR+, ESPN

2:00 p.m. Escocia vs. Hungría – Ver por: STAR+

Campeonato Nacional – Uruguay

08:00 a.m. Liverpool FC vs. Boston River – Ver por: STAR+, GolTV

10:30 a.m. Rampla Juniors – Miramar Misiones – Ver por: STAR+, GolTV

1:00 p.m. Cerro Largo vs. Nacional – Ver por: STAR+, GolTV

3:30 p.m. Montevideo Wanderers vs. River Plate M. – Ver por: STAR+, GolTV

Liga Femenina – Perú

11:00 a.m. Universitario vs. Sporting Cristal – Ver por: Nativa, L1 MAX, L1 Play

Serie A – Brasil

2:00 p.m. Bahía vs. Cruzeiro – Ver por: L1 Play

2:00 p.m. Flumimense vs. Flamengo – Ver por: L1 Play, Globo Internacional, L1 MAX

2:00 p.m. At. Paranaense vs. Corinthians – Ver por: L1 Play

4:30 p.m. Atlético Mineiro vs. Fortaleza SC – Ver por: L1 Play