Peruanos: Iberíco es una máquina de hacer goles

El delantero peruano Luis Iberíco, no se cansa de anotar goles para el Riga FC.

Dentro de los pocos jugadores que tenemos en Europa, uno de los que brilla con luz propia es Luis Iberíco. El ex delantero mistiano marcó en Letonia en la victoria de su club Riga FC frente al Grobinas en un claro 6-0, resultado que lo coloca en segunda posición a tan solo cinco puntos del líder.

En un partido donde el Riga FC dominó las acciones de principio a fin, nada fue obstáculo para que el equipo de Iberíco aperture rapidamente el marcador y acabe con las esperanzas del Grobinas, equipo que perdió totalmente la brújula y fue presa fácil para un Luis Iberíco inspirado que puso su cuota goleadora.

Cabe resaltar que Luis Iberíco viene marcando goles constantemente en la liga de Letonia, hecho que le a servido para ser bien considerado por su técnico. El delantero peruano goza con buenos minutos en su club y se a convertido en pieza fundamental del cuadro del Riga FC en su pelea por el título.

Puedes leer:

¿Porqué no es considerado en la selección peruana?

Es cierto que Luis Iberíco no es tomado en cuenta por el seleccionador Jorge Fossati, ni en esta pre-lista para la Copa América, ni para la lista final de la misma. Muchos no entienden porqué de esta decisión. Se dice que en la liga donde juega (Letonia) Jorge Fossati no lo considera una liga de nivel para el jugador en mención.

Sin lugar a dudas, creemos que Luis Iberíco podría aportar mucho en esta selección peruana que está con la necesidad de sumar delanteros y elementos jóvenes para el tan ansiado recambio que se pide. Esperemos que tarde o temprano el delantero pueda tener su oportunidad y ya dependerá de él demostrar de qué está hecho.