Domingo de fútbol: Horarios y canales hoy 30 de junio del 2024

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, domingo 30 de junio del 2024.

Descubre la programación de los encuentros de hoy, sá domingo 30 de junio del 2024, con detalles sobre horarios y canales de televisión. No te puedes perder el emocionante enfrentamiento entre Inglaterra y Eslovaquia por la Eurocopa 2024. La pasión por el deporte más popular continúa sin pausa, y en este contexto te proporciona toda la información esencial para sintonizar los juegos en VIVO.

Programación de los partidos hoy, domingo 30 de junio: horario y guía de canales

Copa América – Conmebol

7:00 p.m. | México vs. Ecuador | D Sports, DGO

7:00 p.m. | Jamaica vs. Venezuela | D Sports, DGO

Eurocopa 2024 – UEFA

11:00 a.m. | Inglaterra vs. Eslovaquia | Disney+ Premium

2:00 p.m. | España vs. Georgia | ESPN, Disney+ Premium, STAR+

Amistosos

4:00 p.m. | Cienciano vs. Universitario | Zapping Sports

4:30 p.m. | Alianza Lima vs. Sporting Cristal | Zapping Sports

COSAFA CUP

05:00 a.m. | Kenia vs. Comoras | FIFA+

08:00 a.m. | Zambia vs. Zimbabue | FIFA+

Primera Nacional – Argentina

12:10 p.m. | Chacarita Juniors vs. Ferro Carril Oeste | TyC Sports

2:10 p.m. | San Martín Tucumán vs. Deportivo Maipú | TyC Sports

4:10 p.m. | CA Colón vs. CA Atlanta | TyC Sports

Serie A – Brasil

09:00 a.m. | Atlético Mineiro vs. Atlético GO | L1 Play

2:00 p.m. | Gremio vs. Fluinense | L1 Play, Globo Internacional, L1 MAX

2:00 p.m. | Sao Paulo vs. Bahía | L1 Play

4:30 p.m. | Criciúuma vs. Internacional | L1 Play, L1 MAX

4:30 p.m. | Flamengo vs. Cruzeiro | L1 Play

