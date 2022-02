Donnarumma: “Creo que el PSG estaba en mi destino”

Gianluigi Donnarumma está conforme con la decisión de haber dejado Milan para proteger el arco del Paris Saint-Germain.

“Solo puedo agradecer a Milan lo que hizo por mí. Mejoré como hombre y como futbolista”, declaró el arquero de 22 años en una entrevista con La Gazzetta dello Sport. “Creo que el PSG estaba en mi destino”, agregó Donnarumma.

“Me han estado siguiendo durante muchos años y siempre se han asegurado de que supiera de su interés. Todos en el club me hacen sentir importante, desde el presidente Al-Khelaifi hasta el director Leonardo. Estoy feliz y orgulloso de estar aquí”, afirmó.

Asimismo, respondió a la pregunta de cómo toma la competencia que tiene con Navas, “Sabía que esa era la situación cuando fiché con el PSG. No sé lo que él piensa, pero estoy bien con eso porque todos aquí siempre me hacen sentir importante. No es cierto que no estemos en buenos términos, hay una excelente relación entre nosotros, es un buen tipo y no hay problemas”, dijo.

La partida de Donnarumma generó incomodidad entre los Rossoneri. No lo tomaron de la mejor manera, incluso lo abuchearon rotundamente cuando regresó al estadio para la semifinal de la Nations League con la selección italiana en octubre del 2021.

Pero el arquero, quien protagonizó la primera victoria de su país en un gran torneo desde 2006 cuando Italia triunfó en la Eurocopa 2020, afirmó no tener ningún resentimiento hacia Milan y reveló que está en contacto regular con Stefano Pioli y sus excompañeros.

“Como aficionado, siempre sigo cada partido con pasión. Hablo a menudo con mis excompañeros, pero también con Pioli, y estoy contento de cómo les está yendo. Espero que lleguen hasta el final (en la carrera por el título de la Serie A). Estoy feliz por Milan y sus fanáticos porque ganaron el Derbi”.