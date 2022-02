La versión de Arteta sobre el conflicto con Aubameyang

En conferencia de prensa en la previa del partido del jueves contra Wolverhampton, Mikel Arteta dio su versión de los hechos.

‘Auba’, quien anotó 92 goles en 162 partidos en todas las competiciones con Arsenal, rescindió su contrato y fichó para Barcelona en el cierre del mercado. El traspaso se produjo posteriormente a que el gabonés fuera despojado de la capitanía en el Emirates Stadium a causa de una falta disciplinaria. Para Aubameyang, Arteta fue el culpable del conflicto. “Creo que fue un problema solo de él. Él tomó la decisión. No puedo decir mucho más. No estaba contento, yo me quedé muy tranquilo y ya”, dijo en su presentación en el Camp Nou.

Es por ello que, esta vez, le tocó al mismo entrenador dar su propia versión de los hechos. “Esa es su opinión, eso es lo que dijo y hay que respetar eso. Estoy extremadamente agradecido por lo que ha hecho Auba y su contribución. La forma en que me veo en esa relación es la solución, no el problema”, dijo.

“Hicimos lo que creíamos que era lo correcto. La composición de la plantilla y los contratos se estaban poniendo al día, había que ser justo con los jugadores que no habían tenido muchos minutos. Teníamos un plan claro de lo que podíamos hacer, pero luego tiene que ser factible”, explicó Arteta.

“Edu y su equipo han hecho un gran trabajo. Tenemos muy claro que en este club solo queremos a la mejor gente y a los mejores jugadores. Cuando tenemos prisa y las razones para contratar a un jugador no son las correctas, no lo hacemos”, finalizó.