Donnarumma sobre su ‘rivalidad’ con Navas: “Me hacen reír”

Gianluigi Donnarumma, arquero del Paris Saint Germain, habló sobre la supuesta rivalidad que tiene con el costarricense Keylor Navas.

En estos últimos días se ha creado un rumor sobre ciertas diferencias entre Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas. Ambos porteros luchan por el titularato en el PSG, lo que habría creado rencillas entre los goleros. Ante tantos dichos, el arquero italiano salió a aclarar este asunto y cerrar, de una vez por todas, este tema.

El ex guardameta del AC Milán reveló que estos rumores creados por la prensa le causan gracia: “Me hacen reír. Cada vez que abro el teléfono y me pongo a leer. Lo supero porque conozco mi fuerza, sé quién soy y no hay problema”.

El actual campeón de la Eurocopa mencionó que se siente feliz y cómodo en el club parisino: “Estoy aquí y estoy feliz de estar aquí. El club siempre me ha apoyado y me río cuando leo todas estas tonterías. Estoy bien y sigo adelante”, declaró para Sky Sports de Italia.

Cabe mencionar que hace unos días Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, se refirió a los titulares de su equipo: “Como ya he dicho siempre, las decisiones se tomarán en función de los rendimientos y partido a partido. El puesto de portero es como el del resto de jugadores”.

El portero italiano ha jugado, en lo que va de la temporada, tres encuentros con el Paris Saint Germain, en donde recibió solo un gol. Por su parte, Keylor Navas ha disputado 8 partidos, en donde le anotaron ocho tantos. Sin duda alguna, Pochettino cuenta con un serio problema en el arco parisino.