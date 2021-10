Paolo Guerrero se encuentra en la cuerda floja con el Inter

El delantero de la Selección Peruana llegará este domingo para sumarse a los entrenamientos y al parecer está en la incertidumbre de seguir en el Inter.

Para esta nueva jornada de Eliminatorias, la Selección Peruana tiene la obligación de dar los mejores resultados si lo que quiere es seguir con el sueño de ir al Mundial Qatar 2022. Es por ello que uno de los componentes importantes para Ricardo Gareca es Paolo Guerrero.

No obstante el ‘Depredador’ no estaría llegando en su mejor momento a Lima. No solo porque no está de titular en su club el Inter de Porto Alegre, sino también por lo que se viene especulando mucho desde Brasil, donde indican que el nombre del delantero se encuentra en una lista negra.

Un conocido portal reveló que Paolo Guerrero se encuentra en una lista de jugadores del Inter los cuales no seguirán en el equipo. Además del delantero también están el guardameta Marcelo Lomba, Lucas Ribeiro, Sarávia, Moisés y Rodrigo Lindoso.

Eso no es todo, ya que desde hace unas semanas viene circulando la información de que el ex jugador del Corinthians tiene un tema complicado con respecto a la renovación por temas económicos.