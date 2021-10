Joe Cole: “Para mí, sigue siendo el mejor del mundo”

El ex volante del Chelsea, Joe Cole, afirmó que Lionel Messi es un jugador incomparable con Cristiano Ronaldo.

Joe Cole no tuvo reparo al indicar que Cristiano Ronaldo, no es “el mejor jugador del mundo”. El ex futbolista de 39 años afirmó que el refuerzo del PSG, Lionel Messi, sigue siendo el mejor a nivel mundial y no tiene ningún tipo de comparación.

Messi selló la victoria del Paris Saint-Germain a los 74′ el martes pasado, cuando el conjunto de Mauricio Pochettino derrotó al Manchester City por 2-0 en el Parque de los Príncipes, por la fecha 2 del Grupo A de la Champions League 21-22.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo también brilló, 24 horas después, logrando el triunfo a los 95′, cuando el Manchester United venció al Villareal 2-1, en Old Trafford, por la fecha 2 del grupo F de la Champions League.

A pesar de que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen sobresaliendo en el certamen de fútbol más importante que se juega en el antiguo continente a nivel de clubes, el ícono del Chelsea, Joe Cole, aún prefiere sin lugar a dudas a ‘La Pulga’.