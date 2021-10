¿Porqué Alberto Rodríguez entrenó con la Selección Peruana?

El ex defensor de la selección fue captado en los entrenamientos junto a los jugadores de la ‘Bicolor’. Desde Videna dieron la razón por la cual se encontraba presente.

La Selección Peruana sigue trabajando para uno de los encuentros más importantes con la Selección Chilena por las Eliminatorias Qatar 2002. Además, este jueves se dio el cuarto entrenamiento de la ‘Blanquirroja’ en la Videna.

Pero hubo un detalle el cual no pasó desapercibido. En esta oportunidad, no fue el delantero Jefferson Farfán quien se robó las miradas en la práctica de la ‘bicolor’, sino la de un ex seleccionado que no ha sido considerado para estas Eliminatorias.

Resulta que Alberto Rodríguez, es uno de los futbolistas que fue titular en Rusia 2018 y esta vez trabajó junto a los demás convocados para esta fecha triple en donde Perú chocará con Chile, Bolivia y Argentina.

Fue en poco tiempo cuando varios usuarios y seguidores de la Selección Peruana se preguntaron el porque el ‘Mudo’ se encontraba entrenando en la Videna si no esta dentro de la lista del dirigente argentino, Ricardo Gareca. La respuesta que dieron es que Alberto Rodríguez fue invitado por el comando técnico de la ‘Blanquirroja’.

Por otro lado, se dio a conocer que el exdefensor de Alianza Lima, se encuentra en una etapa de rehabilitación por una lesión y anhela volver pronto a las canchas. También se agregó que la presencia de Rodríguez generó un ambiente agradable ya que conoce a la mayoría de jugadores que vienen trabajando bajo el régimen de Gareca.