Ex jugador del PSG: “El trío Mbappé, Neymar y Messi no consigue encajar en absoluto”

Bixente Lizarazu, ex futbolista del PSG, habló sobre el temido tridente ofensivo que ostenta el club parisino con Messi, Mbappé y Neymar.

Actualmente, el PSG es uno de los mejores equipos del mundo debido a la constelación de estrellas que tiene en su plantel de jugadores. Pero pese a todos los cracks que ostenta el Paris Saint Germain para algunos, entre ellos Bixente Lizarazu, el equipo de Mauricio Pochettino está dejando algunas dudas en cuanto a su juego colectivo.

Para el ex jugador del club parisino el tridente ofensivo de su ex equipo no funciona bien: “Este trío (Mbappé, Neymar y Messi) es de ensueño sobre el papel, pero no consigue encajar en absoluto. Sin embargo, ayer Messi no estaba”.

El ex jugador francés también se refirió al dúo que hacen Neymar y Mbappé: “Fue pareja el año pasado. No sé si es la llegada de Messi quien redistribuyó las tarjetas. En cualquier caso tenemos la impresión de que ya no tienen la misma facilidad al jugar juntos. Creo que hay un problema físico para Neymar, que no ha vuelto al 100%”.

Por último, el ex futbolista de 51 años habló sobre la pareja ofensiva que hacen Messi y Neymar: “Después de eso es cierto que tenemos la impresión de que la relación técnica y la fluidez no son lo mismo. Sabemos que Neymar y Messi eran muy amigos en el Barcelona”.

Actualmente, Paris Saint Germain es líder de la Ligue 1 con puntaje perfecto en estas primeras ocho jornadas. El club parisino le ha sacado 9 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor en la liga francesa.

El buen momento que pasa en la Ligue 1, no es el mismo que pasa en la Champions League. Los dirigidos por Mauricio Pochettino tuvieron un debut accidentado ante el Brujas de Bélgica y ahora se preparan para recibir este martes al Manchester City.