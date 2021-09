Doriva Bueno: “Se quejaron del uniforme y la numeración”

El DT Doriva Bueno, ve como una falta el que Myriam Tristán y Adriana Lúcar se hayan retirado repentinamente de la selección.

La Selección Peruana femenina se encuentra al mando de Doriva Bueno, quien partió a Ecuador para disputar dos amistosos. La ‘Blanquirroja’ salió con tan solo 15 futbolistas y en la nómina se dieron la sorpresa con la ausencia de Myriam Tristán y Adriana Lúcar, jugadoras clave de Alianza Lima, quienes hace unas semanas se coronaron campeonas nacionales en la Liga Femenina.

Tanto Tristán como Lúcar, venían entrenando con total normalidad con el resto del plantel bajo la dirigencia de Doriva Bueno en la ‘Videnita’ de Chincha, sin embargo grande fue la sorpresa que se llevaron al no ver sus nombres en la delegación viajera. Frente a esta complicada situación el técnico de la Selección Peruana salió a informar los motivos.

Bueno, se explayó sobre el tema y aseguró que las jugadoras abandonaron la concentración del equipo sin previo aviso, por lo que cometieron una terrible falta de respeto tanto a él como a sus demás compañeras.

“Las dos chicas que hoy no están con nosotros eran parte del equipo titular. Me ha tomado de sorpresa saber que dejaron la concentración. Se quejaron del uniforme y la numeración“, expresó.

El técnico de nacionalidad brasileña se sintió incomodo por el comportamiento de las blanquiazules, ya que lo califico como “nada ético”, pues la numeración y las camisetas no son lo más importantes al momento de representar a su selección.

“Yo entiendo las quejas, pero creo que no era el momento. Dejé en claro que la numeración no es lo más importante. Ellas no han tenido un comportamiento ético. No es verdad que están amenazadas“, enfatizó.