Duelo de Titanes

El Cabezón ya no quiere más peleas y pretende amistarse, pero el caudillo guaraní no lo desea.

Oscar Ruggeri, campeón del mundo en 1986, mantuvo durante décadas una fuerte rivalidad con José Luis Chilavert, mítico arquero de Vélez. Ya pasaron 25 años desde la violenta plancha que le tiró el ‘Cabezón’ en aquel San Lorenzo–Vélez de 1996. Y después de miles de declaraciones cruzadas y una interminable disputa, el ex defensor parece decidido a dar vuelta la página. “Yo no quiero pelear más con nadie. Vos me ponés a Chilavert al aire y me pongo a hablar. Pero me pongo a charlar de verdad eh, no a tirarle, a charlar de verdad, de cómo éramos como compañeros. Desde ahí, que lo conocí en Vélez“, declaró en ESPN hace unos días.

La respuesta de ‘Chila’ no tardó en llegar. En una entrevista para la radio Sport 890 de Uruguay, el ex arquero fue consultado sobre la idea de hacer las paces y respondió: “Lo que manifieste Ruggeri no me preocupa para nada, al contrario, cada uno se puede manejar en su vida como quiere, hay cosas más importantes. Lo que diga me resbala totalmente, no me preocupa. No estoy para perder el tiempo con estupideces”.

“Con Chilavert es histórico, se mantiene ahí como una gran pelea, que no pasó nada. Nos llevábamos muy bien, no teníamos problemas. Después bueno, surgió lo de San Lorenzo. En ese momento tenía 30 y pico, ahora estoy llegando a los 60. Ya está, lo que pasó, pasó”, reiteró el ex defensor. Que siguió sosteniendo que ya no quería pelear con nadie más.

ETERNA RIVALIDAD

La eterna rivalidad se remonta a 1992. En aquel vestuario de Vélez, los grupos se dividieron, un bando estaba encabezado por Ruggeri y Gareca, y el otro por Chila y Trotta. Ese año, el ‘Cabezón’ se fue a Ancona, mientras que el arquero se quedó en Liniers para ganar todo con Bianchi.

El primer roce en una cancha llegó un año más tarde. Argentina se enfrentó a Paraguay por las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos de 1994, partido que terminó 3-1 a favor del seleccionado del ‘Coco’ Basile. En aquel encuentro, los ex-compañeros se sacaron chispas, y volaron un par de manotazos.

LA PLANCHA MALDITA

Tres años después, protagonizaron uno de los cruces más recordados en la historia del fútbol argentino. 6 de agosto de 1996, Estadio Amalfitani. Vélez recibía a San Lorenzo por el Torneo Clausura. Durante el encuentro, el ‘Cabezón’ acusó a ‘Chila’ de haberlo escupido y no lo perdonó. Lo fue a buscar en un costado de la cancha y tiró un planchazo que fue poco efectivo, pero de haber impactado pudo haber sido muy grave. “Cuando me escupió, le dije al árbitro Ángel Sánchez: ‘No lo eches, eh, porque una le voy a pegar’. Y por primera vez en 19 años fui con intención de lastimar”, contó Ruggeri años después.

Pero ahora, es sólo una anécdota. El campeón del mundo dejó atrás la disputa y está listo para hacer las paces. “Chilavert es un ganador. ¿Cómo no lo voy a reconocer, por más que no estemos bien? ¿Qué voy a decir? Terrible ganador dentro de la cancha”, aseguró hace unas semanas. Al parecer, ‘Chila’ no tiene muchas ganas de una reconciliación.

