Edy Rentería: “Estoy contento como fue el amistoso”

Edy Rentería, futbolista del Sport Boys, habló sobre el amistoso de All Stars Liga 1 Betsson vs Selección Peruana. El jugador colombiano, reveló detalles que le dijo Ricardo “Tigre” Gareca en la previa del amistoso.

El defensor rosado resaltó que Gareca los reunió a todos y les dijo muchas cosas: “Ricardo Gareca nos reunió antes del partido y nos pidió no jugar fuerte para no lesionar a los jugadores de la selección peruana”.

Sobre el resultado que quedó 2-0 para la Selección Peruana: “Estoy contento por como se dieron las cosas, a pesar del marcador. Salimos tranquilos por cómo se jugó y estar con la Selección. Me voy contento porque di lo mejor que tenía. Solo teníamos este partido, no nos conocemos, pero me voy tranquilo”.

Finalizó su entrevista halagando a la Blanquirroja y a nuestro volante nacional, Yoshimar Yotún: “Fue muy difícil entrarles. Tácticamente están muy bien parados. Cuando creía que tenía una ganada, me caían uno y dos encima. Yo creo que la Selección está para grandes cosas. Yotún fue el mejor por su calidad”.

¿Cuáles son los últimos encuentros de la Selección Peruana en Eliminatorias?

Nuestra Selección está preparándose con encuentros amistosos para así luego disputar las cuatro últimas fechas de Eliminatorias a Qatar 2022. Ya que enfrentará a Colombia en Barranquilla, Ecuador de local, Uruguay en Montevideo y cerramos en Lima ante Paraguay.