El arquero de Marruecos Yassine Bounou y su deseo de jugar en River Plate

El arquero marroquí Bounou y su interés en puesto en River

El arquero de Marruecos Yassine Bounou confesó a TyC Sports su deseo de arribar en Argentina y jugar, en algún momento de su carrera, por River.

El guardametas del Sevilla e internacional y semifinalista con la selección marroquí en el Mundial de Catar 2022, expresó sus ganas de ir al millonario: “es un sueño pendiente y ojalá algún día se dé”.

Dejó en claro que si tiene la oportunidad de ser jugador de uno de los clubes más grandes de la Argentina: “quiero ir y rendir, no solo para vestir el escudo”. aclaró que: “quiero triunfar ahí”.

También mencionó que cuando se dio cuenta que Ariel Ortega, uno de los más grandes delanteros de River Plate, estaba en la despedida de Maxi Rodríguez: me quería morir porque él me había invitado, pero no pude ir”

