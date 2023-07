Joan Laporta: “Estaba todo definido”

El presidente del Barcelona dejó en claro que tenían luz verde por parte de LaLiga para fichar a Lionel Messi

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, pasó por el medio Mundo Deportivo para dar una entrevista, en la cual habló de la actualidad del Barcelona, que este verano intentó por todos los medios que Lionel Messi regresara, algo que no terminó por concretarse porque el argentino prefirió irse al Inter de Miami.

Laporta comentó que, al futbolista, así como a su padre y agente, Jorge Messi, les agradaba la idea de volver a la Ciudad Condal, aunque no estaban dispuestos a esperar a que el Barcelona tuviera mayor margen salarial.

Aunque todo había llegado a buen puerto, Jorge Messi visitó a Laporta para comunicarle que su hijo tomó la decisión de irse a la MLS, ya que no estaba dispuesto a volver a vivir lo que experimentó en París.

“Entonces pasó un tiempo, estaba todo el contrato acordado, pero Jorge quiso venir a hablar conmigo y nos dijo que (Lionel) se había decidido por el Inter Miami porque había pasado unas temporadas muy duras en París, donde estaba muy presionado, que en Miami estaría más tranquilo y podría pensar en la selección y a pesar de haber querido venir al Barça, pasar otro año así no lo quería. Es comprensible y nos emplazamos para trabajar un super homenaje a Messi que el Barça debe hacer”.

¿Hubo oferta formal para Messi?

Laporta sostuvo que hubo varias conversaciones con los Messi y que había un contrato listo: “Hombre, tuvimos la autorización de La Liga para que cupiera el contrato de Leo. Era algo que estaba hablado con Jorge y estaba todo definido”.

El homenaje de Messi

Por otro lado, reconoció que podrían llevar a cabo el homenaje del argentino cuando el conjunto español cumpla 125 años, lo cual será el 29 de noviembre de 2025.

“Alguien me dijo de hacerlo el día del 125 aniversario y estaría muy bien un reencuentro con todos los que han hecho grande el Barça en estos 125 años”.