Matías Rojas fue presentado en Corinthians

Matías Rojas firmo un contrato por tres temporadas con el Corinthians

Matías Rojas fue presentado esta tarde en el Corinthians de Brasil, entidad con la que firmó un convenio por tres temporadas.

El exjugador de Racing Club, de 27 años, podría debutar en el equipo paulista el sábado ante América Mineiro, por cuartos de final de la Copa de Brasil.

El futbolista ya figura habilitado para actuar en competencias nacionales, mientras que en Copa Sudamericana solamente podrá alistarse en caso de que Corinthians avance a los octavos de final.

Rojas se unió al ‘Timao’, luego de finalizar su relación contractual con la institución de Avellaneda, en junio pasado.

Corinthians compró el 80 por ciento de los derechos económicos del futbolista, en un monto cercano al millón 800 mil dólares entre honorarios y comisiones.

Rojas no jugará la ida ante Universitario

Se esperaba que el habilidoso atacante pueda debutar con Corinthians ante Universitario. No obstante, no llegó a tiempo su documentación de Argentina para ser habilitado por la Confederación Brasileña de Fútbol y no podrá decir presente en el compromiso copero.

Pero no solo eso, sino que también se confirmó que por la misma razón se perderá la vuelta en el Estadio Monumental, por lo que recién podría jugar el torneo internacional si acceden a los octavos de final frente a Newell’s.