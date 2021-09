“El equipo va por buen camino”: Ricardo Gareca

Ricardo Gareca, director técnico de la Selección Peruana, declaró tras empatar 1 a 1 con Uruguay en el Estadio Nacional de Lima por la jornada 9 de las Eliminatorias a Qatar 2022. El ‘Tigre’ fue claro y conciso al hablar sobre el partido, declarando que nota mejoría en el juego de la ‘blanquirroja’. El entrenador argentino le tiene fe a sus muchachos y apunta a triunfar el domingo ante Venezuela.

“Definitivamente esperábamos tener mejor resultados en esta siete primeras fechas de las Eliminatorias, pero nos tocó un fixture complicado. Pero más allá de ello hoy vi que el equipo evolucionó y eso me da tranquilidad. Creo que iremos mejorando jugando, sobre todo, como local”, dijo el ‘Tigre’.

El profe no dejo de elogiar a sus dirigidos: “Quiero felicitar a los muchachos por la entrega y actitud que tuvieron ante una selección tan experimentada como la uruguaya. El equipo me gustó y créanme que estamos tratando de reencontrarnos con nuestro juego, hoy lo hicimos, aunque por ratos también fuimos imprecisos. Pero me voy conforme y no dudo que el equipo va por buen camino”.

“Estamos viendo diferentes posibilidades pero, más allá de algunos errores cometidos, contamos con grandes defensores. Si revisan bien, Uruguay en el segundo tiempo tuvo pocas llegadas y por ello estamos conforme con lo que dieron. Estamos en la búsqueda de seguir mejorando no solo en defensa sino en todas las líneas y para ello tenemos que ir viendo cosas para ser más solidos”, señaló Gareca.

El técnico de 63 años sacó las garras y declaró: “Nos estamos reencontrarnos nuevamente con nuestro juego y no dudo que la Selección está en condiciones de consolidarse poco a poco. Lo más importante está expectante en puestos de clasificaciones. Queremos salir de las últimas posiciones y, a partir de ello, encaminarnos y ver para qué estamos. Somos una Selección que puede tener días buenos o malos. Pero este equipo esta a la altura para competir y no dudo que vamos a seguir creciendo poco a poco”.

Finalmente, Ricardo Gareca también se refirió el partido clave del domingo contra Venezuela: “Veremos cómo se recuperan los muchachos. Quedan algunos días, pero primero quiero analizar lo hecho hoy y luego pensaremos en el partido ante Venezuela”.