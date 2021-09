“Nosotros siempre damos lo mejor”: Renato Tapia

La Selección Peruana no pudo ganar en Lima ante Uruguay y nos complicamos cada vez más ante una complicada clasificación al Mundial. El trámite del partido contra los charrúas fue muy reñido, y solo se pudo romper el cero con descomunal golazo. Renato Tapia marcó uno de los mejores tantos de su carrera tras una chalaca bien ejecutada. Goles así se gritan hasta la afonía, y esta vez no fue la excepción.

Lamentablemente, Perú no pudo mantener la ventaja del encuentro. Quizá sí en el desarrollo y dominio del partido, pero no en el marcador. Tapia, quién fue una de las figuras del duelo, declaró tras el final y confesó que estaba feliz por la mejoría del equipo: “Estamos por buen camino, hoy creo que Uruguay llegó por errores nuestros. Hay que mejorar eso para que no suceda en el próximo partido”.

Además, el anotador nacional señaló que la ‘blanquirroja’ se esforzó mucho para sacar un buen resultado con la ‘celeste’: “Nosotros damos lo mejor y siempre queremos sumar de a tres. Hoy se intentó ganar hasta el final”.

‘Rena’ salió de cambio por Wilder Cartagena a los 72 minutos del encuentro debido a una dolencia en la rodilla derecha. El volante nacional de 26 años afirmó: “Me tiré para recuperar el balón y se me quedó la rodilla en el pasto. Ya veremos cómo va mañana”.