Flamengo despidió al entrenador Jorge Sampaoli

El estratega argentino, Jorge Sampaoli, fue despedido por el Flamengo. Sampaoli viene de perder la Copa de Brasil.

Jorge Sampaoli dejó los banquillos del Flamengo, tras los malos resultados en torneos internacionales y locales. El DT argentino se desvinculó del club brasileño en una reunión en Barra de Tijuca. El despido de Sampaoli en el Flamengo se venía esperando hace mucho tiempo por la fanaticada del ‘Mengao’.

Este fue el mensaje del Flamengo sobre la no continuidad de Jorge Sampaoli:

“El Club Regatas do Flamengo informa que el entrenador Jorge Sampaoli y su comando técnico ya no dirigen al elenco rojinegro. La dirección agradece al profesional y le desea suerte para continuar su carrera”.

Lee:

Sampaoli no cumplió las exigencias del club brasileño en 2 oportunidades.

La primera fue por la temprana eliminación del Flamengo en la Copa Libertadores. El ‘Fla’ fue vencido por Olimpia en los octavos de final de la ‘Gloria Eterna’. El conjunto brasileño ganó el partido de ida por 1-0, pero perdieron por 3-1 en Paraguay.

Asimismo, Sampaoli también falló en obtener el trofeo de la Copa de Brasil frente al Sao Paulo. El equipo rojinegro empató 1-1 en el Estadio Maracaná. Sin embargo, el combinado paulista derrotó por 1-0 al Flamengo en la vuelta. Tras caer en la final, la institución urubu perdió alrededor de 70 millones de reales (13,8 millones de dólares).

Ahora, el Flamengo busca al sustituto del ex-entrenador del Sport Boys. El candidato favorito del ‘Mengao’ es el estratega brasileño, Tite, quien viene de dirigir a la Selección Brasileña.

Las duras declaraciones de Arturo Vidal sobre su paso en el Flamengo con Jorge Sampaoli:

“Siempre estuve preparado, solamente me tocó un entrenador perdedor. No sabe apreciar a los jugadores. Pero nada quedó atrás. Ahora estoy feliz, jugué ahora y espero empezar a jugar de inicio en los partidos que vienen. Y mostrar todo lo que he hecho en toda mi carrera que es ganar”.

Puedes leer: Alianza Lima destituye a entrenador del equipo femenino