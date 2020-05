“El futuro puede ser mejor”

Lionel Messi considera que la para los acabe beneficiando

El astro argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, se refirió de manera optimista al futuro del cuadro blaugrana luego de esta paralización por la pandemia del coronavirus. “Puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas”, señaló Messi.

Además, dio detalles de cómo se siente y la pasa en esta cuarentena. “Físicamente me encuentro muy bien y el entrenamiento en casa me sirvió para mantenerme en forma. Con los niños y con Antonela todo se acaba convirtiendo en momentos que trato de disfrutar todos juntos”, dijo la “Pulga”.

Por otro lado, mencionó que no deben confiarse y cumplir con los protocolos sanitarios. “Cuando sales de casa el riesgo ya está ahí, creo que no hay que pensarlo mucho porque si no puede dar ganas de no salir a ningún lado. Volver a entrenar está siendo un primer paso pero no debemos confiarnos y hay que seguir tomando todas las precauciones necesarias”, indicó el argentino.

Finalmente, se refirió sobre Lautaro Martínez y la posibilidad de que llegue. “Es un delantero impresionante, es fuerte, regatea bien, tiene gol y sabe proteger la pelota. Habrá que ver qué pasa con él”, sentenció.