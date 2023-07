El hermano menor de Catriel Cabellos firmó con el Racing

El defensa con ascendencia peruana, Axel Cabellos, firmó su primer contrato profesional con el Racing de Argentina. El futbolista nació en 2004 y juega de lateral izquierdo.

Buena noticia para la familia Cabellos. El Racing Club del volante nacional, Catriel Cabellos, apostó por su hermano menor, Axel Cabellos. El joven lateral izquierdo destacó con el equipo Sub 20. Por lo que la ‘Academia’ decidió ofrecerle un contrato profesional al jugador de 16 años. Axel Cabellos, al igual que su hermano mayor Catriel, tiene nacionalidad peruana. Si logra llegar al primer equipo podría ser considerado en un futuro por la Selección Peruana.

Axel Cabellos ya fue contactado por la Selección Argentina Sub 17. El defensa de 16 años estuvo presente en el Sudamericano Sub 17 en abril de 2023. Jugó un total de 5 partidos y comenzó desde el inicio en 4 de ellos. Logró acumular un total de 404 minutos con la selección albiceleste. Además, fue el autor de una asistencia en contra de la Selección Peruana Sub 17. En ese partido la ‘Blanquirroja’ fue goleada por 3-0.

Catriel Cabellos

En el caso del hermano mayor, Catriel Cabellos, está más cerca de ser considerado por la Selección Peruana mayor. El volante nacional viene acumulando partidos con el primer equipo de Racing. Catriel jugó en 4 partidos de la liga argentina en donde sumó 64’ y dio una asistencia. También tuvo una breve participación en la Copa Argentina con solo 17 minutos jugados. Además, debutó en la Copa Libertadores, pero apenas jugó 3 minutos contra el Aucas de Ecuador.

Asimismo, fue convocado por la Selección Peruana Sub 23. Disputó los 90 minutos del partido contra Chile Sub 23, el cual perdimos por 1-0. Previamente, participó con el conjunto nacional Sub 20 en donde jugó 17 partidos al mando del ex entrenador, Gustavo Roverano. Cabellos metió 3 goles contra Uruguay, Chile y Venezuela, en este último fue capitán. Además, contribuyó con 1 asistencia frente a Colombia Sub 20.