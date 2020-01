El mejor entrenador

Escribe: Fernando Jiménez

Hace unos días, lunes 6 de enero, para ser más exacto, recibí un mensaje a mi whatsaap. “Hola Mencho, feliz año. Por favor pásame tu correo para participarte de la votación de la Liga 1 la Gala”. Era el mensaje de Elkin Sotelo, Director de Comunicaciones de la Federación Peruana de Fútbol. “Igualmente para ti, un abrazo”, fue mi respuesta y le envié mi correo. Elkin es mi amigo y colega que trabajó varios años en El Bocón y algunas veces nos cruzamos en coberturas periodísticas en el exterior. La última fue en la Copa América del año pasado en Brasil. Junto al “Tigrillo” Carlos Alberto tuvimos una tertulia, con piscina incluida, de muchas horas, en el hotel de Salvador de Bahía. Le dije que era una de las plumas jóvenes con mayor proyección. Y es verdad.

Pasaban los días y nunca llegó la encuesta oficial de la FPF. ¿Se habrán olvidado?. ¿Los chicos que trabajan en Prensa de la FPF me descartaron?. Lo cierto es que nunca recibí ese cuestionario y no voté. Después leo en la invitación que habían sido encuestados 60 periodistas. Bueno, lo tomé con soda. No hay problemas, en ese sentido. Pero ya me había preparado para dar mi voto. Lo estudié bien, sin apasionamientos. Tratando de ser lo más justo posible. Total, era mi opinión y si había discrepancias, lo aceptaba. No soy el dueño de la verdad, solo de mis opiniones.

Mi voto era para dos técnicos peruanos. Los dos con igual mérito, aunque uno ligeramente le ganaba al otro. Javier Arce por la conformación del Binacional desde un inicio y sacarlo campeón del Apertura y el otro Roberto Mosquera por sacarlo Campeón Nacional 2019 al mismo equipo. Arce sin estrellas y con una buena propuesta futbolística llevó a su equipo al título. Y Roberto por su sapiencia y conocimiento creo que gana el campeonato cuando se enfrenta a su presidente y le dice: “Primero jugamos de locales y la visita en Matute”. Hasta amenazó con renunciar si no le hacían caso. Los resultados le dieron la razón: Goleó en Juliaca y sacó un buen partido en Matute. Y fue campeón.

La pregunta es ¿Votaron la mayoría de los encuestados periodistas, colegas míos, para que Pablo Bengoechea sea elegido el Mejor Entrenador del Año?. No sé ni quienes votaron, me gustaría saber cuál fue el criterio que tomaron?. Carlitos Hernández, redactor de Todo Sport también está de acuerdo que Bengoechea haya sido el elegido y me dice: “El profe levantó a Alianza de ese muerto que dejó Russo”. No estoy de acuerdo, pero si reconozco los méritos de Bengoechea. Y me pongo a revisar las nominaciones de los entrenadores en Copas del Mundo, Copa América, Libertadores, sudamericana, Champions, UEFA etcéteras. Y los nominados siempre fueron los CAMPEONES.

Las menciones especiales son de los periodistas, de la encuesta al público y de otros a quienes les consultan. Pero la decisión final debe ser de una Comisión Calificadora como hace la FIFA. Las encuestas que realiza por las redes sociales solo son referenciales. Está como cuando la chica más bonita del barrio nos daba números de una rifa para comprarle y si vendía más la elegían Reina de la Primavera. Por favor.