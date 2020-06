El Portón del Muni

Escribe:

GABRIEL ÁNGELES



1.- ¿Cómo nació la idea de dedicarte al fútbol?

El sueño estaba desde chiquito. Yo nací y viví en Pucallpa y sabía que para llegar al fútbol profesional tenía que estar en un club de Lima.

2.- ¿Cómo llegas a la ‘U’?

En el 2006, vine a Lima para un Torneo Nacional. Ahí me vio el profesor Quaresma y me preguntó si quería jugar en los menores de la “U”.

3.- ¿Jugaste en la Copa Perú por Manucci en el 2009?

No llegué a debutar en el Mannucci. Fui inscrito y prestado cuando estaba en América Cochahuayco. Pero estaba lesionado, no me recuperé y al final me tuve que regresar.

4.- ¿Fue grave tu lesión?

Fue un desgarro muscular nada más, pero no esperaron que me recupere

5.- ¿Qué recuerdas cuando campeonaste con la “U” en la Copa Libertadores Sub-20?

Fue emocionante, la alegría de jugar con el “Oreja” Flores, Polo, Romero, Duarte, muchos que todavía están en actividad. Se formó un grupo muy bonito.

6.- ¿Te promocionaron al primer equipo como a ellos?

Muchos de renombre se fueron y nosotros fuimos promovidos. Algunos de la Libertadores Sub-20 ya habían debutado pero a mí me tocó subir ese año.

7.- ¿Se siente presión en el primer equipo?

Siempre hay presión más en la “U” que tiene a millones de hinchas. Fue lindo los años que estuve, en el 2013 ganamos el título nacional, aunque no jugué mucho.

8.- ¿Qué recuerdos tienes de tu debut en Primera?

Fue ante Cienciano de locales, se jugó a puertas cerradas por lo sucedido con Walter Oyarce. Empatamos 1-1 debuté en el equipo que siempre quise estar.

9.- ¿Qué opinas de la salida de Gregorio Pérez?

Es una pena porque era una buena persona. Y un buen técnico

10.- En una entrevista que le hice a Santiago Acasiete, te mencionó como un buen back central del fútbol peruano. ¿Lo conoces personalmente?

Sí, leí tu entrevista y me emocioné por sus palabras. Me motiva a seguir trabajando para mejorar. Sobre todo tratándose que lo diga un referente que ha estado en la selección y en el exterior.

11.- ¿Cómo fue tu experiencia en Unión Comercio?

Esos dos años que estuve ahí fueron muy bonitos también. Conocí gente buena, tengo muchos amigos que he dejado ahí y varios se han ido a otros lados. Fue una pena descender el año pasado.

12.- Empezaste bien el año en Deportivo Municipal antes que se paralice el torneo. ¿Cómo te llevas con el grupo actual?

La verdad que muy bien, se ha formado un gran grupo, en el cual seguimos entrenando vía zoom para mantenernos físicamente hasta que nos den el hotel y volver a entrenar en la cancha. Muchos estamos con ganas que empiece el campeonato.

13.- ¿Cómo va en ‘Muni’ el tema de asumir los gastos del acuartelamiento?

Por lo pronto el equipo está muy bien. Están planificando todo. Los dirigentes están haciendo gran sacrificio y nos mantienen informados. Nosotros desde afuera vemos todo lo que pasa, clubes de provincia exitosos del año pasado que ahorita están con problemas. Lo mismo le pasó a Muni y este año todo cambió para bien. La dirigencia se porta mil puntos con nosotros y nos toca retribuirles en la cancha.

14.- ¿Cómo te llevas con el profesor Rivera?

No lo conocía personalmente pero sí conversábamos dos o tres años atrás. Iba a venir a Muni el año pasado, pero ya había firmado por Unión Comercio. Ahora que lo conocí personalmente veo que es una gran persona. Es como un padre para todos nosotros, aconseja bien y es un gran entrenador.

15.- ¿En el medio peruano a quien tienes como referente?

Carlos Zambrano, el ‘Mudo’ Rodríguez, Abram que está en Vélez. Espero algún día llegar a ese nivel y con trabajo lo puedo lograr.

16.- ¿Y en el extranjero?

Sergio Ramos por los huevos que pone en cada partido y el don de mando dentro de la cancha con sus compañeros. Es un referente a seguir a nivel mundial.

17.- ¿Te gustaría volver a la ‘U’?

Quien no quisiera. Ahora me debo al Muni y con trabajo y esfuerzo vamos a ver como se dan las cosas. Recién ha empezado y falta mucho para que termine el campeonato en sí.

18.- Se habla de la posibilidad de que Gareca convoque a jugadores locales para las eliminatorias. ¿Sueñas con ser llamado?

El sueño no me lo quita nadie. Todo jugador en este nivel quiere estar en su selección y yo voy a trabajar al máximo y dejar lo mejor de mí para ser visto en un futuro.

19.- ¿Qué opinas de que el torneo vuelva a jugarse pero solo en Lima?

Es una buena opción. Acá hay más contagio que en otra ciudad pero hay las armas necesarias para poder afrontar esta situación. Han querido evitar los viajes. En el tema logístico hay canchas, más hoteles donde todos los equipos pueden estar tranquilos. Dios mediante esta pandemia pase lo más pronto posible, está un poco complicado, pero hay que tener mucha paciencia y cuidarse.

20.- ¿Cómo te encuentras pasando la cuarentena?

En mi casa y con mi familia. Experimentando nuevas cosas sin dejar de entrenar con el equipo. Hay que sobreponerse a esta situación adversa.