El primer muerto

César Vallejo dejó una pésima imagen al caer 2-0 con Caracas y quedó eliminado de la Copa Libertadores.

La pesadilla de los equipos peruanos en competencias internacionales comenzó ayer en el Estadio Olímpico de Caracas, pues jugaron un pésimo partido y no pudieron superar la Fase 1 de la Libertadores. Los venezolanos se pusieron en ventaja a los 20′ cuando Echeverría ingresó al área con facilidad y fue derribado por Rabines, y desde los doce pasos no cometió el error de Mena en el partido de ida y remató fuerte a un costado del portero. Los ‘Poetas’ intentaron ir por el empate que les daba la clasificación, pero estuvieron muy imprecisos, muchas veces incluso los pases más sencillos y en salida acababan en equivocación, no había ideas ni en la volante ni en la delantera, por lo que sus intentos se vieron reducidos solo a centros fáciles para el portero Velásquez, quien esta vez no pasó apuros.

El segundo tiempo fue mas de lo mismo, pero Caracas encontró muchos espacios a las espaldas, pero sus rápidos delanteros tomaban malas decisiones en las contras, y fallaron demasiadas ocasiones claras, especialmente los africanos Akinyoola y Bonsu, que estuvieron más de una vez cara a cara con Rabines.

Esto le dio vida a Vallejo, que sin claridad se fue al ataque, ni siquiera la entrada de Beto Da Silva sirvió de algo. Todo se hizo mas cuesta arriba cuando Jersson Vásquez fue expulsado por un innecesario puñete contra un rival en un córner a favor.

El partido se liquidó en la última jugada cuando por fin prosperó una contra del local armada entre Oguns y Celis, que acabó en un remate cruzado de este último que se clavó arriba al segundo palo.

CARACAS (2)

Beycker Velásquez

————–

Fernando Ferreira

Carlos Rivera

Diego Osio

Sandro Notaberto

————-

Edson Castillo

Leonardo Flores

Kwaku Osei Bonsu

Richard Celis

Jorge Echeverría

—————

Samson Akinyoola

—————————-

DT: Noel Sanvicente

————————–

VALLEJO (0)

Máximo Rabines

——————

Rodrigo Cuba

Emiliano Ciucci

Leandro Fleitas

Renzo Garcés

Jerson Vásquez

——————–

Frank Ysique

Víctor Cedrón

Ronald Quinteros

—————–

Santiago Silva

Yorleys Mena

———————

DT: José Del Solar

—————————

ÁRBITRO: Gery Vargas (Bolivia)

GOLES: Jorge Echeverría 20′, Richard Celis 90+5′ (CAR).

CAMBIOS: Luis González x Jorge Echeverría, Diego Castillo x Leonardo Flores, Ade Oguns x Kwaku Osei Bonsu, Miguel Celis x Samson Akinyoola (CAR). Beto Da Silva x Víctor Cedrón, Stalin Morillo x Rodrigo Cuba, Jorge Ríos x Ronald Quinteros, Elsar Rodas x Emiliano Ciucci (UCV).

TA: Sandro Notaberto, Leonardo Flores, Diego Castillo, Kwaku Osei Bonsu (CAR). Leandro Fleitas. Renzo Garcés, Víctor Cedrón, Ronald Quinteros

TR: Jerson Vásquez (UCV)

ESTADIO: Olímpico (Caracas)

DATO:

Jairo Vélez se lesionó en el calentamiento, por lo que Quinteros ocupó su lugar.