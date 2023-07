El VAR no impidió el triunfo de Sporting Cristal

En la fecha 2 del Torneo Clausura, el Sporting Cristal venció por 3 a 0 a Unión Comercio. Yoshimar Yotún fue expulsado por el VAR en el primer tiempo

El partido jugado en el estadio Alberto Gallardo acabó con la victoria del local, Sporting Cristal. El atacante uruguayo peruano, Alejandro Hohberg, anotó el primer gol gracias a un buen centro del lateral de 22 años, Jhilmar Lora, a los 18’. Solo tres minutos más tarde, el delantero peruano de 20 años, Joao Grimaldo, marcó a placer el 2-0 tras un grave error de la defensa selvática.

La polémica del encuentro se generó en una jugada individual de Yoshimar Yotún. El internacional con la Selección Peruana, en una ‘ruleta’ golpeó por inercia con su codo al volante de Unión Comercio, Cristian Neyra. El árbitro, Pablo Lopez Ramos, amonestó a Yotún con tarjeta amarilla. No obstante, el VAR lo llamó para revisar la acción y el juez decretó rojs directa para ‘Yoshi’. Por lo que Yotún no podrá jugar el próximo partido frente a Alianza Lima.

“Me fastidia un poco porque obviamente es un jugador importantísimo de cara al próximo partido (contra Alianza Lima). Me parece que es una jugada en la que hay que tener interpretación. Él (Yotún) gira y obviamente uno no puede girar con los brazos muertos. Sí lo golpea, el árbitro manifestó al principio que no había ninguna intención”. Declaró Alejandro Hohberg sobre la injusta expulsión de Yoshimar Yotún.

Lee:

En la segunda mitad, el VAR volvió a perjudicar a Sporting Cristal. En el minuto 60, el defensa colombiano, Luis Payares, cometió una falta cerca del área a Joao Grimaldo. El árbitro Pablo Lopez concedió el penal para los ‘Cerveceros’. Sin embargo, el VAR intervinó para que esta vez con acierto anularan el penal. Al minuto 72, el defensa de Unión Comercio, Jhon Alvarez, fue expulsado tras llegar tarde a una dividida y llevarse por delante al jugador celeste, Washington Corozo.

Con el partido teniendo 10 jugadores por equipo, se vino el tercero para Sporting Cristal. A los 85’ el defensa peruano, Gianfranco Chávez, marcó el 3-0 final. El ecuatoriano, Washington Corzo, dió la asistencia. Con ese resultado, los ‘Rimenses’ consiguieron su segunda victoria en el Clausura y superan su próximo rival, Alianza Lima, por diferencia de goles.

En un momento del partido el entrenador de Sporting Cristal, Tiago Nunes, habría dicho lo siguiente: “es injusto lo que están haciendo, justamente se viene el partido con Alianza, qué raro”. Según lo confirmó el reportero de la Liga 1 Max, Percy Ramos.