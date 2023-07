Tras la victoria por la mínima de Alianza Lima contra el Deportivo Municipal, algunos jugadores fueron autocríticos con el rendimiento del equipo en la cancha

A pesar del triunfo y de ser punteros en la tabla de la Liga 1, todavía hay dudas en Alianza Lima. Desde hace rato los fanáticos exigen una mejora ofensiva en el juego (sobre todo en las derrotas). Sin embargo, esta vez fueron los mismos jugadores quienes fueron críticos con la forma de jugar el encuentro ante el Deportivo Municipal. Esto debido a que ‘La Franja’ hizo un buen partido, pero es un rival con muchos problemas institucionales y jugando con jovenes pudo competir a un “superior” Alianza Lima.

“Siempre hemos sido conscientes de cómo hemos acabado, no hay que poner excusas. No nos ha gustado como hemos acabado el partido. Cuando se gana se puede cubrir algunas cosas, pero esta vez nosotros somos conscientes de cómo hemos jugado y cómo hemos terminado jugando. Sabiendo el equipo que tenemos, los jugadores que tenemos, no hemos podido hacer lo que hemos querido dentro de la cancha”. Declaró el capitán de Alianza Lima, Josepmir Ballón.

“Tenemos que seguir mejorando, puliendo un montón de errores en momentos del partido que no tenemos el control. Nos falta un plus. Nunca tuvimos la tranquilidad o pudimos generar tantas situaciones. Creo que generamos 2 o 3 situaciones y metimos una, la más difícil tal vez. Nos faltó un poco más de juego, creatividad y claridad a la hora de tener la pelota. No éramos profundos. Yo creo que tenemos mucho para mejorar”. Afirmó el maximo goleador extranjero de Alianza Lima, Hernán Barcos.

“Creo que todos tenemos la misma sensación de que tal vez no salieron las cosas cómo queríamos. Creo que no pudimos plasmar mucho de lo que nos pidió ‘Chicho’. Fue un tema más de nosotros que no pudimos hacer un buen partido”. Manifestó el atacante de 23 años, Franco Zanelatto.

Implícitamente, se podría dar a entender que el planteamiento del entrenador ‘Chicho’ Salas no está siendo convincente. Esto es muy debatible, ya que Alianza Lima viene de ser campeón del Torneo Apertura, invicto en Matute, con más goles y victorias en el torneo peruano.