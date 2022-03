Eliminatorias: Farfán y Guerrero no fueron convocados para la fecha doble

Ricardo Gareca dio a conocer la lista de los 29 convocados de cara a los duelos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias.

Jefferson Farfán como Paolo Guerrero no han sido considerados por Ricardo Gareca en la lista de convocados de la Selección Peruana para la próxima fecha doble. Donde la bicolor se medirá ante Uruguay y Paraguay.

Los convocados:

Arqueros: Gallese, Carvallo y Campos.

Gallese, Carvallo y Campos. Defensas: Advíncula, Corzo, Lora, Zambrano, Araujo, Ramos, Callens, Abram, Trauco y López.

Advíncula, Corzo, Lora, Zambrano, Araujo, Ramos, Callens, Abram, Trauco y López. Mediocampo: Tapia, Cartagena, Ballón, Peña, Calcaterra, Concha, Yotún, Gonzales, Carrillo, Costa, Flores, Cueva y García.

Tapia, Cartagena, Ballón, Peña, Calcaterra, Concha, Yotún, Gonzales, Carrillo, Costa, Flores, Cueva y García. Delanteros: Lapadula, Valera y Ormeño.

Paolo Guerrero.

El ‘Depredador’ no tiene minutos en campo desde el pasado 07 de octubre, duelo en el que jugó 62 minutos ante Chile por Eliminatorias Qatar 2022. Tras su rescisión de contrato con SC Internacional, se especulaba que el delantero ficharía por Alianza Lima. Sin embargo, al día de hoy, el combinado ‘Blanquiazul’ no anunció nada oficial al respecto. Actualmente se viene recuperando de su lesión de su rodilla en la Videna.

Jefferson Farfán

La ‘foquita’ no disputa un encuentro de manera oficial desde el 28 de noviembre. Fecha en el que Alianza Lima se coronó campeón nacional de la Liga 1 frente a Sporting Cristal. ‘La Foquita’ jugó 28 minutos y desde aquel momento no tiene más minutos. Se especuló que podría retornar a inicios del mes de marzo, pero el atacante se resintió de la rodilla derecha. No ha jugado en lo que va del 2022.

Finalmente, los delanteros más referentes del fútbol peruano para el mundo, parece que están en la fase final de su carrera. Y no disputarán la próxima fecha doble ante Uruguay y Paraguay.

¿Volverán a defender a la Bicolor en una próxima Eliminatoria?