Emery: “El Elche nos desactivó los 90 minutos”

Unai Emery, entrenador del Villarreal de España, habló tras la derrota de su equipo frente al Elche por la liga española

Buen perdedor. Unai Emery, entrenador del Villarreal de España, habló tras la derrota de su equipo frente al Elche por la liga española. El Submarino Amarillo cayó por la mínima diferencia frente a su rival de turno. Ante esto, el ex técnico del Sevilla brindó declaraciones luego del compromiso.

El DT dijo lo siguiente sobre el partido que realizó su equipo: “Felicitamos al Elche que está en un buen momento, han hecho un partido desde el respeto a nosotros, para desactivarnos durante los 90 minutos. Desde el 0-0 ya parecía que se iba a mover muy poco. En el descanso hablamos de que era importante mantener la portería a cero y encontrar acierto”.

En ese mismo sentido, agregó lo siguiente: “Lo han encontrado ellos cuando parecía que iba a acabar empate. Hemos tenido un mejor momento en la segunda mitad, pero faltaba hacer daño, tener ocasiones claras. Hemos tenido un par de llegadas, pero es poco. En un desajuste nuestro , ellos han acertado ”.

DIFICULTADES PARA AFRONTAR EL PARTIDO:

Además, el ex estratega del PSG expresó lo siguiente: “Ellos han hecho un partido siendo intensos, concediendo poco y les ha salido perfecto. Hemos encontrado más dificultades de lo que preveíamos. Y no hemos acercado las pocas que hemos tenido. Era un partido de dificultad y la diferencia ha sido mínima”.

Por último, resaltó que el equipo no pudo superar las dificultades del encuentro: “El tipo de partido ha influido en la sensación de estar espesos. No hemos sido capaces de superarles . Teníamos un once reconocible, con capacidad , debíamos ser capaces de ganar de una forma determinada y no lo hemos conseguido”.