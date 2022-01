Djokovic: “Estoy decepcionado, pero respeto la decisión”

Novak Djokovic, tenista de élite, se pronunció tras serle negada la posibilidad de quedarse para disputar el Abierto de Australia

Respeta la decisión. Novak Djokovic, tenista de élite, se pronunció tras serle negada la posibilidad de quedarse para disputar el Abierto de Australia. Este domingo la corte deliberó que Djokovic no podrá participar en el torneo al no estar vacunado contra la COVID – 19. Ante esta situación, “Nole” emitió un mensaje en sus redes sociales.

Djokovic manifestó que respetará la decisión final, pero también sentirse decepcionado: “Estoy muy decepcionado con la Corte decidiendo cancelando mi pedido de revisión a la decisión del Ministerio de cancelar mi visa. Lo que significa que no puedo quedarme en Australia y participar en el Abierto”.

En ese mismo sentido, “Nole” reveló que no se siente a gusto con la situación: “No me siento cómodo siendo el foco en las últimas semanas y espero que ahora todo vaya al juego y al torneo que amo. Me gustaría desearle a jugadores, oficiales del torneo, voluntarios y fanáticos lo mejor para el torneo.”.

AGRADECIDO POR EL APOYO:

Además, el tenista serbio se tomó su tiempo para agradecer a las personas que lo apoyaron en este difícil proceso: “También me gustaría agradecer a mi familia, amigos, equipo, hinchas y a mis compatriotas serbios por su apoyo. Fueron una gran fuente de fuerza para mí”.