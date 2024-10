¡Erick Delgado arremete contra gerente de Sporting Cristal!

Erick Delgado, arremete contra Daniel Graña por desatinadas declaraciones.

Hace unos días, el gerente de Sporting Cristal, Daniel Graña, dio una conferencia sobre el ‘iDream, el futuro de la industria deportiva’ donde tuvo desafortunadas palabras que calaron hondo en el hincha celeste. Sobre esto, salió a hablar fuerte y claro el ex capitán y jugador bajopontino, Erick Delgado.

“Estuve 20 años de mi vida para que usted venga a hablar cojudeces. Me he roto el lomo para que Sporting Cristal sea un poquitito más grande. No acepto sus disculpas. Es un tarado”, señaló Erick Delgado, muy enojado por lo expresado por el gerente celeste. ¡Esto se puso de candela!

El realizar la conferencia con las declaraciones que dio el gerente de Sporting Cristal, le a traído muchos problemas. Daniel Graña, se a tirado encima a toda la hinchada celeste, así como a todos los ex jugadores, llamados referentes del club que hasta han llegado a pedir la cabeza del directivo.

El “loco” lleno de irá, habló con fuertes palabras sobre la posición de Graña. El ex arquero celeste, no soportó este suceso y arremetió con todo en contra del gerente. En palabras de Erick Delgado, dicha persona, debe presentar su renuncia, ya que, no representa, claramente, lo que es Sporting Cristal.

“Yo no soy un tipo preparado para hacer esa exposición, pero un tarado al que le pagan tanta plata sus padres para decir esa payasada…lo tienen que botar. No puedes mantenerte en un club serio con esta payasada. Hay que ser pend*** para salir a hablar del sitio que te da de comer y sobre tantos millones de hinchas. Seguro quiso hacerse el gracioso. Los hinchas tienen todo el derecho a quejarse y tienen razón. Me uno a ellos. Este pata no tendría que trabajar más en Sporting Cristal. Señor Graña, usted es un tarado. Ha pisoteado a tantos hinchas con estas declaraciones. Para pararte ahí y tener la cara para hablar o reírse de lo mal que le fue al equipo que te da de comer…hay que ser un imbécil”, finalizó Erick Delgado. ¡La celeste se respeta!