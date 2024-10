¿Y si apoyamos a estos nuevos muchachos? ¡Vamos PERÚ!

Perú enfrentará a Uruguay con nuevos jugadores. ¿Qué pasaría si los motivamos?

Desde hace mucho tiempo, se le viene pidiendo a Perú, un recambio generacional pero ningún entrenador se atreve a hacerlo. En esta fecha doble por las Clasificatorias, Perú, enfrentará a Uruguay con muchas bajas pero con muchos jugadores nuevos que tendrán oportunidad de mostrarse.

Se nos han ido cayendo ficha tras ficha y de manera sorpresiva, ya que, no contábamos con tantas bajas. Ante esta situación, se analiza que pueda alinear o estar en la banca de suplentes, jugadores que no son habituales convocados para vestir la bicolor pero ¿Qué pasaría si llenamos el estadio, los alentamos y le damos la confianza?

Si el profesor Jorge Fossati los llamó, es porque algo les vio. Siempre, ante una emergencia, se presenta una oportunidad y, para Erick Noriega, Jorge Murrugarra y Luis Ramos, será el partido de sus vidas para mostrarse, tirarse de cara de ser necesario y demostrar a todo el país que están para sumar.

Se sabe que son chicos nuevos en el mundo selección pero, es conocido que, el futbolista peruano tiene muy bien pie y que cuando se pone a jugar, mete miedo a cualquiera pero uno de los mayores defectos que tenemos, es que adolecemos mucho en confianza en uno mismo y no nos la terminamos de creer.

Pero, ¿Qué pasaría si dejamos de hablar y lamentarnos de los que no están y le damos todas nuestras fuerzas a los que nos representarán? Siempre nos hemos quejado por X o Y jugadores que se les pide dejar el corazón en la cancha y no lo hacen, muchas veces, nos hemos lamentado por alguien que no luchó pero, de repente, está es la oportunidad para estos chicos.

Confiemos en los muchachos que saltarán al Estadio Nacional este viernes 11 y demostremos que estamos más unidos que nunca. No pongamos más trabas y alentemos a los nuestros para que ganen en moral y puedan dar lo que muchas veces pedimos y no encontramos: El corazón. ¡Vamos Perú!