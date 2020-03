Esa es la “U”

Universitario se quedó con el Clásico al vencer 2-0 a Alianza Lima en el Monumental. Corzo y Dos Santos marcaron los goles.

La fiesta fue completa en el estadio Monumental, donde Universitario se quedó con el

primer clásico del año al vencer 2-0 a Alianza Lima. Corzo y Dos Santos anotaron los

goles para que el hincha crema celebre y grite la victoria a todo pulmón. Con esto, los

cremas se ponen a dos puntos del primer lugar del Apertura.

Dominio merengue

Universitario llegaba mejor a este clásico, a diferencia de Alianza que venía de un

intenso juego a mitad de semana ante Nacional de Uruguay por Libertadores. Los

cremas demostraron superioridad desde el arranque, y tuvo en Hohberg a su mejor

hombre. El “Enano” avisó con un fuerte disparo, pero apareció la figura de Butrón y

mandar al balón al tiro de esquina.

En la zaga grone, el “Mudo” Rodríguez fue clave, evitó en varias ocasiones que el arco

sea vulnerado. La mala suerte tocó la puerta de Alianza, pues a los 15’, Ascues cayó al

suelo y pidió cambio. Bengoechea tuvo que cambiar su esquema, ingresó Aldair Salazar

a la zaga y Aldair Fuentes se movió al mediocampo. La visita grone no llevó peligro en

ataque, a Balboa y da Silva les costó mucho llegar al arco de Carvallo. Aguiar demostró

que todavía le falta para llegar a su mejor versión. La “Hiena” intento la individual, pero

no ganó el mano a mano.

Festejo crema

A los 26’, la “U” se fue en ataque, todo empezó por izquierda con Hohberg que sacó un

centro al área, Butrón despejó y el balón le quedó a Barco, quien se acomodó para

mandar el balón al área chica y apareció Corzo, quien de cabeza puso el 1-0. Los

aliancistas reclamaron porque “Muelita” estaba ligeramente adelantado, pero el juez no

la vio y se decretó el tanto. El estadio explotó de emoción.

Alianza trató de despertar, y tuvo en los pies de Beto da Silva el empate, pero el disparo

se fue por arriba del arco. Era la más clara. La “U” pudo ampliar, Quintero disparó y

pasó muy cerca del poste de Butrón.

Barco, el mejor

Alianza se vio obligado a salir y buscar el empate, tuvo más el balón, pero no había idea

de juego. Arroé entró por Mora para poner orden en el medio, pero las cosas no

cambiaron. Con más corazón que fútbol, la visita intentó entrarle al rival, pero se topó

con un Jesús Barco impecable. El volante movió muy bien los hilos cremas, y recuperó

varios balones, demostró que está en su mejor nivel.

La “U” empezó a inquietar en ataque, pero estuvo atento el “Mudo” Rodríguez, quien

evitó ahogó varios ataques de gol. El venezolano Quijada también hizo lo suyo. Alianza

se desesperó, sacó a Rodríguez por Cruzado, arriesgó todo para encontrar el empate. En los minutos finales, Bengoechea vio la roja por entrar al campo. Alianza se desarmó

y Cruzado trabó a Urruti en el área, se sancionó penal, y Dos Santos (90+4’) lo

transformó en gol.

Pitazo final, y la “U” vuelve a recuperar el rumbo en el torneo y que mejor ante el eterno

rival.

DATO: La “U” no pierde ante los grones desde el 2018, están en racha. Además, mañana el equipo vuelve a los trabajos en Lurín.

UNIVERSITARIO 2

José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Armando Alfageme, Jesús Barco, Rafael Guarderas; Alberto Quintero, Alejandro Hohberg, Jonathan Dos Santos.

DT: Gregorio Pérez

ALIANZA LIMA 0

Leao Butrón; Oslimg Mora, Aldair Fuentes, Alberto Rodríguez, Rubert Quijada, Alexi Gómez; Josepmir Ballón, Carlos Ascues, Luis Aguiar; Adrián Balboa, Beto da Silva

DT: Pablo Bengoechea

ÁRBITRO: Miguel Santiváñez

LÍNEAS: Johnny Bossio – Jesús Sánchez

GOLES: Aldo Corzo 27’, Jonathan Dos Santos 90+4´ (U)

CAMBIOS: Luis Urruti x Alberto Quintero, Gerson Barreto x Rafael Guarderas,

Donald Millán x Alejandro Hohberg (U). Aldair Salazar x Carlos Ascues, Joazhiño

Arroé x Oslimg Mora, Rinaldo Cruzado x Alberto Rodríguez (AL)

TA: Alberto Quintero, Jesús Barco, Jonathan Dos Santos (U). Josepmir Ballón, Alexi

Gómez, Alberto Rodríguez (AL)

TR: Rafael Guarderas (U)

ESTADIO: Monumental – Ate