Escudero sobre su salida de Alianza: “No sé si el hincha tiene más peso que los dirigentes”

Martín Escudero fue despedido horas después de haber sido anunciado para la director técnico de voleibol de Alianza Lima, debido a una foto donde se le ve posando con la mica de la U. Decisión polémica de la que se viene hablando en las últimas horas.

El entrenador, que se mostró decepcionado por lo sucedido. Se refirió al repentino hecho donde afirmó que hasta el momento no entiende los motivos de su abrupta salida.

Por otro lado, Escudero comentó cómo le comunicaron su retiro del club: “A mi nunca me llamaron, ni me dieron la cara para nada. solamente vino mi jefa inmediata que es Sisy Quiroz y me dijo que la orden venía de arriba y que no podía dar marcha atrás y ya veremos el resultado el año que viene”.