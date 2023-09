Stan Wawrinka sigue al pie del cañón con 38 años. El suizo se embarcó en la tercera ronda del US Open tras superar al argentino Tomás Etcheverry.

Tomás Etcheverry (34 del ranking ATP) se despidió del US Open 2023 peleando en su partido de segunda ronda ante Stan Wawrinka (49 del ranking mundial). Luego de tres horas y 39 minutos en cancha, el suizo se impuso por 7-6 (6), 6-7 (7), 6-3 y 6-2 para seguir ilusionando con una campaña que lo tiene como protagonista histórico debido a su longevidad como tenista de élite.

El argentino, número 30 del mundo hace semanas, aterrizó en Nueva York con un balance de 22 victorias y 20 derrotas con sus primeras finales ATP en los 250 en Santiago y Houston (en ambos casos perdió ante los locales: Nicolás Jarry primero y Frances Tiafoe más tarde).

Esta temporada, además, logró por primera vez su pase a la segunda semana de un Grand Slam, llegando a cuartos de final en Roland Garros para despedirse finalmente de Alexander Zverev. En el US Open, por segunda vez en el cuadro principal, buscará su primera victoria en su historia del torneo.

Del otro lado, Stan Wawrinka, ex puesto 3 del mundo y tres veces campeón de Grand Slam, llegó al US Open con una mochila de 22 partidos ganados y 15 perdidos con la definición en los 250 de Umag como la más relevante hasta el momento. En la primera ronda del US Open, se convirtió en el tenista de mayor edad, con 38 años y 5 meses, en ganar un partido allí desde Jimmy Connors en 1992.

Esta vez, de nuevo por detrás del récord de longevidad del estadounidense, se convirtió en el mejor tenista en alcanzar la tercera ronda desde el propio Connors en 1991.

A pesar de la derrota, buen torneo de Tomás Etcheverry!!

No todos los días se tiene enfrente una leyenda como Stan Wawrinka!!

El resultado? Ganó el suizo 76(6) 67(7) 63 62, avanzó a la tercera ronda del @usopen

Ya vendrán los triunfos Tomyyy pic.twitter.com/XLqFfOfBeQ — Tie Break 🎾🇦🇷🎾 (@alyama54) September 1, 2023

LEER MAS: