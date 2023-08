Carlos Alcaraz dejó servido el numero 1 del Ranking ATP a Djokovic

Carlos Alcaraz cayó en cuartos de final del torneo de Toronto ante tenista estadounidense Tommy Paul. Una derrota que le significa la posibilidad de ceder el primer lugar a Novak Djokovic.

Nole podrá volver a ser el número 1 así el español gane en Cincinnati y Nueva York, torneos que también son parte del tour tenístico en Norte América.

Alcaraz necesitaba como mínimo llegar a la final en el torneo canadiense para sostener la defensa del primer puesto del ranking ATP, pero no lo ha logrado, Paul le cortó el camino apenas en los cuartos.

Juego de números.

El joven tenista de Murcia defendía sólo 10 puntos en Toronto y ha sumado 180, por lo que ahora está por encima del serbio en 600 puntos. Este lunes, cuando se actualice el ranking, Alcaraz tendrá 9.395 puntos y Djokovic, 8.795.

En la temporada anterior, Carlitos llegó a cuartos de final en Cincinnati, por lo que defiende 180 puntos, y se llevó el título en el US Open de Nueva York, y defenderá 2.000 puntos. El tenista balcánico no participa en Norte América desde hace dos años, por lo que no le toca defender punto alguno.

En caso Alcaraz gane los dos torneos mencionados, llegaría a los 10.215. Si Djokovic queda segundo, se llevaría 600 puntos en Cincinnati y 1.200 en Nueva York, para un total de 10.595. Es más, le bastaría con ser semifinalista en el primero de ellos y llegar a la final del US Open para acumular 10.355 puntos.

Lo que viene despues de Norte América hasta fin de año.

Como se ha visto, Alcaraz ya no depende de él mismo para conservar su primer lugar, y tendrá que estar pendiente de los resultados del Nole.

El tenista serbio defenderá en lo que queda del año hasta 2.850 puntos. Esta cifra debido a sus victorias en Tel Aviv (250), Astana (500) y las Nitto ATP Finals (1.500) y haber llegado a la final en el Masters 1.000 de París (600).

La ventaja de Alcaraz es que solamente defender 360 puntos. Son 180 puntos de Basilea y 180 puntos de París- pues en los cuartos de París-Bercy se lesionó y no le fue posible disputar las Nitto ATP Finals.

Visto de este modo, independientemente de lo que termine sucediendo en Estados Unidos, el murciano tiene un panorama favorable para terminar como el número 1 del Ranking ATP, tal como lo hizo en el 2022.

