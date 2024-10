Fabián Bustos: “Me siento identificado con el equipo”

El técnico de Universitario, Fabián Bustos, se refirió a su momento con el club ´crema´

En el año más importante en la historia de Universitario llegó Fabián Bustos, su aparición al fútbol peruano y al equipo ´crema´ dejaron unas cuantas dudas. Pero con el pasar del tiempo demostró su capacidad de llevar al equipo a seguir peleando por el titulo nacional, incluso la Institución ya forma parte de su vida cotidiana.

Fabián Bustos señaló la complejidad de competir y mostrar un buen desarrollo de fútbol en el campeonato local: “No es fácil jugar en Perú. Hay diferentes condiciones climáticas, y los equipos de altura tienen más ventaja que nosotros. Para lograr un buen fútbol, hay que mejorar las canchas”.

El entrenador argentino se sigue preparando para afrontar junto a su plantel la recta final del Torneo Clausura, por otro lado, señaló que aún no han logrado nada: “No hay partido fácil, y no hay que creerse que ya está todo hecho“. Universitario recibirá este sábado por la fecha 15 a ADT, el encuentro empezará a partir de las 7:30 p.m. en el Estadio Monumental.

También se refirió al regreso de los seleccionados que fueron llamado por Jorge Fossati y a una posible vuelta al equipo para disputar el encuentro de este sábado: “Rotamos de acuerdo a lo que necesitamos para ganar el partido. A mí no me gusta adelantar las cosas, pero jugarán los que consideremos que estén mejor físicamente”.

El técnico de Universitario analizó el crecimiento del equipo en lo que va de la temporada y expresó su sentir por el equipo de Ate: “Decían que la ‘U’ no lucía como lo hizo en 2023, y eso era normal. Hemos ido mejorando y creciendo, ahora estamos más maduros. Me siento identificado con el equipo“.