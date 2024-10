¡Reimond Manco no pudo debutar en la Copa Perú! ¿Porqué?

¡Insólito! Reimond Manco, no pudo debutar con Real Independiente. ¿Porqué?

La Copa Perú, se vestía de gala para recibir, nuevamente, a Reimond Manco en su torneo y es que el Real Independiente, con el “Rei” como conductor quería imponer condiciones en casa pero ante un insólito suceso que no estaba en los planes de nadie, el ex jugador del PSV, no pudo debutar y todo fue una ilusión. ¿Porqué?

Manco llegó al Estadio Segundo Aranda Torres de Huacho para volver a hacer lo que más le gusta, jugar al fútbol. Con bombos y platillos, el Real Independiente de Huacho, quería mostrar a todos sus hinchas a su máximo jale para esta instancia de la Copa Perú pero al cuadro huachano, se le pasó un detalle muy importante.

El “Rei” no había llevado su documento de identidad (DNI), documento vital para presentarle al árbitro del encuentro junto con el carnet de cancha del jugador para demostrar la identidad del jugador y te den luz verde para que puedas ser parte de la fiesta futbolística. Ante ello, Manco, dio a conocer su posición.

Puedes leer:

“Nosotros tenemos un grupo con los muchachos del equipo, pero nadie me informó nada, tampoco el delegado. Hasta que yo llegué al estadio no sabía que el DNI era vital para jugar. Estaba en Huacho, si me enteraba antes, pedía que alguien me lo pueda alcanzar. Hubo una falta de comunicación del delegado, si es de suma importancia el documento, lo ideal es que me lo hubiesen pedido antes. Si a mí me hubiesen avisado y yo no lo lleve, esa sí era mi responsabilidad, yo no sabía nada. Se necesita el DNI para evitar suplantaciones ¿Acaso me voy a suplantar a mí mismo?”, declaró Reimond Manco.

Al parecer, todo fue una confusión y primó la falta de comunicación ante un hecho que es de conocimiento público, al menos para los que comúnmente, venimos jugando la Copa Perú en cualquiera de sus instancias. Siempre se recalca “No se olviden DNI y canilleras” pero, al parecer, al delegado del cuadro huachano, se le pasó el tren. ¡Tendremos que esperar para ver a Reimond Manco en acción!