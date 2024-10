¡Juan Carlos Bazalar habla fuerte y claro sobre Edwin Ordóñez!

Juan Carlos Bazar, contó sobre lo poco que pudo hablar con Edwin Ordóñez.

Uno de los más afectados luego del evidente gol en posición adelantada por parte de Juan Pablo II es el profesor Juan Carlos Bazalar quien, cogió el cuadro selvático tras la salida de Gustavo Roverano. “Juanca” dio detalles sobre lo poco que pudo hablar con el réferi Edwin Ordóñez en el entretiempo.

“Soy poco de hablar de los árbitros, se han equivocado en la Liga2 o otros torneos, pero esto sigue existiendo cada vez más. Hoy no dirige Ordóñez, hoy dirige otro, pero siempre Ordóñez ha estado dirigiendo a Juan Pablo II. Siempre nos decían, ojo con lo que vaya a pasar, pero nosotros siempre nos pusimos a pensar en jugar”, señaló Juan Carlos Bazalar.

Con justa razón, el técnico de Comerciantes FC, muy indignado, alza su voz de protesta y, aunque sabe que ya no se va dar marcha atrás, pretende dejar un precedente histórico para que mejore la situación en nuestro fútbol peruano que ahora es muy “chicha” y los que tiene el poder, pueden hacer y deshacer lo que quieran.

“Después del gol fuimos a reclamarle a Ordóñez y nos dijo que no había visto nada y que todo estaba normal. En pleno partido antes de acabar el primer tiempo, quien hace el gol se nos acerca a preguntarnos si había sido offside, incluso en la banca de ellos estuvieron viendo el video. Antes de reiniciar el segundo tiempo, el jefe de equipo de nosotros se acerca a Ordóñez y le muestra el video, él le responde “ya está, no puedo dar marcha atrás”. Se puede equivocar una persona, pero hubieron más, el juez de línea y el árbitro de gol. Es muy raro, ante ese gol, expresarse. No sabíamos si estábamos jugando contra once o doce finalmente”, finalizó el profesor Juan Carlos Bazalar.