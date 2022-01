Fano: “Ormeño y Valera me parecen delanteros parecidos”

Johan Fano, ex jugador de la Selección Peruana, se refirió al enfrentamiento de este viernes entre Perú y Colombia.

Cuando le tocó defender a la selección siempre dejó todo de si; Johan Fano, ex seleccionado nacional, sabe lo que es ser el ‘9’ de la ‘blanquirroja’. El ‘Gavilán’ brindó declaraciones previo al partido de las Eliminatorias entre Perú y Colombia, además habló sobre los delanteros de la ‘bicolor’, Álex Valera y Santiago Ormeño.

El actual miembro del comando técnico de Águilas Doradas de Colombia confesó que, pese al mal momento, la delantera colombiana es letal: “Hay que tener en cuenta que Colombia genera muchas oportunidades de gol. Ante Paraguay generaron 5 y 3 claras”.

El ‘Gavilán’ también se refirió al debut del Raziel García en el fútbol colombiano: “Fue el primer partido de Raziel García y tuve la oportunidad de verlo. Lastimosamente el equipo perdió, pero es importante que esté ahí. Tuvo momentos muy buenos y tuvo participación. Esperemos que se acople lo más rápido posible y seguir creciendo”, declaró en GolPerú.

Por último, el ex seleccionado peruano comparó el juego de Santiago Ormeño y Alex Valera: “Santiago Ormeño y Alex Valera me parecen delanteros parecidos. A ambos les gusta aguantar y llegar al gol. Tienen características muy parecidas. Hoy por hoy, el profesor Ricardo Gareca ha llamado a los que mejor puedan estar. Antes tenías un panorama más amplio de delanteros y no de defensas, ahora tienes más defensas que delanteros”, concluyó.