Federico Alonso: “Me siento muy cómodo en la “U””

Universitario de Deportes no pudo superar la segunda fase de la Copa Libertadores que disputó. Sin embargo, entre los más destacados del cuadro crema se encuentra el defensor uruguayo Federico Alonso, quien este año llegó a la “U” procedente de Atlético Cerro. El “Caballo” a punta de garra se va metiendo en el bolsillo a la hinchada crema.

ESCRIBE: GABRIEL ÁNGELES

1.- ¿En algún otro equipo has sentido lo que vives con la hinchada de la “U”?

Sí, he sentido eso, pero acá mucho más. Porque hay mayor hinchada y te lo hacen sentir así a cada cancha que uno va y juega.

2.- ¿Has averiguado sobre el “Negro” Galván, defensa con el que te comparan?

No mucho, pero por lo que me comentan los hinchas y me escriben, se caracterizaba mucho por la entrega y por las carretillas que se mandaba.

3.- Ahora que recién comienza el año, ¿Crees que puedas superar lo que logró con la “U”?

Yo no miro en lo que hayan dejado huella los demás, sino que me enfrasco más en lo que puedo hacer yo, en trabajar yo con humildad y sacrificio, para poder rendir y lograr los objetivos que tenemos acá, tanto personales como grupales. Más que nada el grupal, que es conseguir algo importante acá en la “U”, así que vamos a trabajar para eso mismo.

4.- En un mes y medio, ¿te sientes ya como un jugador que lleva bastante tiempo en la “U”?

Me he sentido muy cómodo la verdad, partícipe de la gente, como el personal que trabaja acá en la “U” te lo hace sentir así y a uno lo hace llevar más fácil todo esto.

5.- Hay jugadores que llegan del extranjero, se enamoran del equipo y dicen: “No jugaré en otro equipo que no sea la U”. ¿Es tu caso?

Sí, la verdad que uno se va encariñando porque como te decía, la comodidad del personal que labura acá y la hinchada que lo hace sentir en todas las canchas y en todo momento del día. Eso uno lo va haciendo que se encariñe mucho más.

6.- ¿Sueles gritar tus goles con mucha fuerza como lo hiciste ante Carabobo?

Suelo gritarlos así porque es mi forma de festejarlo. Creo que un gol en lo personal a mí me gusta mucho y lo hago sentir así.

7.- Vemos que eres muy apegado a tu familia, deben ser tu fuente de inspiración. ¿Ellos te ven jugar?

Sí, obviamente. Mi esposa, mis hijos siempre están apoyando a todos los países que vamos, en todos lugares. Ellos siempre están conmigo y eso a uno lo fortalece.

8.- ¿Dolió mucho al equipo la eliminación en la Copa Libertadores o los ayuda a pensar en el torneo local, el principal objetivo para Gregorio Pérez?

Ya pasó la Copa. Tenemos que enfrascarnos en el campeonato local como ni bien lo dijiste, así que hay que laburar mucho. Hay que trabajar en esta semana que es bastante larga y ya quedan pocos días para poder enfrentar el partido, así que queda unos días más para trabajarlo. La Copa fue un trago amargo porque nunca nos sentimos inferiores, siempre a la par así que son cosas que pasan, no quiso entrar y bueno, así fue.