Flores “Hinchas peruanos me alentarán…”

Edison Flores, flamante jale del DC United, quien jugará este año en la MLS, espera recibir el apoyo de los peruanos que viven en tierras americanas: “La Selección Peruana siempre viene por distintas ciudades de Estados Unidos para jugar amistosos y siempre hay apoyo de la hinchada. Ahora que estoy aquí, creo que van a poder seguir de cerca al equipo y a mí. Espero conseguir logros y que ellos también estén contentos. Si un peruano alcanza la gloria, los demás vas a estar muy felices“, dijo a la revista Sports Ilustrated.

“Orejas” Flores cree que tendrá el aliento de los compatriotas en la MLS

El ’Orejas’ también habló sobre su posición en Morelia: “Es algo raro. Con Perú me he sentido muy cómodo en la banda izquierda, pero en Monarcas Morelia detrás del punta o como segundo delantero también me he sentido bien. Estuve de frente al arco y me fue bien”, indicó.