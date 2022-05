Flores sobre Gareca: “Dijo que tiene confianza en el jugador peruano y siempre lo ha transmitido”

El futbolista nacional que milita en el DC United, Edison Flores, habló de lo que será el repechaje frente a Emiratos o Australia y elogió el trabajo del Tigre Gareca

El futbolista nacional que milita en el DC United, Edison Flores, habló de lo que será el repechaje frente a Emiratos o Australia y elogió el trabajo del Tigre Gareca. El ex Universitario de Deportes es uno de los baluartes de la Bicolor desde hace unos años, hizo goles claves frente a Colombia y Ecuador.

Flores manifestó lo siguiente: “Me decía que tenía que recuperarme pronto, a tener confianza en mí mismo. Él siempre ha dicho que tiene confianza en el jugador peruano y siempre lo ha transmitido. Me siento bien, estoy en un buen momento. Estoy trabajando a conciencia para lo que quiero en mi club y en la Selección”.

FLORES VA EN BUSCA DE QATAR:

En ese sentido, agregó que: “Emiratos Árabes Unidos y Australia son rivales muy difíciles. A Australia lo conocemos un poco más que a Emiratos Árabes Unidos, pero creo que tenemos que ver el partido entre ellos. El rival que nos toque va a ser importante y tenemos que estar preparados”.

Sobre volver a la ‘U’ en el 2024, señaló: “Sigue siendo una ilusión (estar en el Centenario). Pero no tiene que ser solo de parte mía, sino también parte del club. Y eso no se ha dado. Por este momento, lo veo lejano, pero uno nunca sabe qué es lo que le puede pasar en el fútbol. No cierro las puertas ni a la ‘U’, ni a ningún club”.

PERÚ A 90 MINUTOS DE SU SEGUNDO MUNDIAL CONSECUTIVO:

Perú confirmó fecha y hora del partido de repechaje al Mundial de Catar 2022. El equipo ‘inca’ jugará el 13 de junio ante una selección asiática en Doha. Perú jugará el 13 de junio su partido de repechaje al Mundial de Qatar-2022