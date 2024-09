Fossati: “Le buscamos la quinta pata al gato”

• Jorge Fossati aclaró el reclamo de Alianza tras la designación del médico de Universitario

Previo al partido contra Ecuador en Quito -jugamos este martes 10-, en conferencia de prensa en el Estadio Nacional, se le consultó a Jorge Fossati sobre el comunicado que Alianza Lima emitió a principios de septiembre, luego de que la Bicolor designara a un nuevo médico: el doctor Jaime Vásquez, quien venía trabajando en Universitario de Deportes. Esta situación generó un reclamo de la institución íntima. Tras ello, el DT uruguayo aclaró el panorama, indicando que no sacó a nadie y precisó que no recibió ningún mensaje de ningún club hasta la fecha.

“… A mí no me lo mandó, lo tendrá que responder los que quieran responder”, comenzó el entrenador de la Blanquirroja. Asimismo, agregó. “Yo las únicas cosas que decido o que empujo para que salgan, es porque considero que son importantes para los jugadores”. “Lo que sí es que te voy aclarar con ese tema, es que le buscamos la quinta pata al gato, es que yo no saqué a nadie…”

El comunicado, elaborado por Héctor Ordoñez, delegado del club blanquiazul, está dirigido a Juan Carlos Oblitas, director de Selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En este escrito, se requiere claridad sobre la elección del doctor Vásquez y su salida de la ‘U’ para prevenir posibles sospechas en la etapa final del campeonato. Si bien es cierto, nunca una respuesta por parte de la Bicolor, Fossati despejó las dudas un día del viaje a la ciudad de Quito, para el encuentro contra la Selección de Ecuador.