Peña declara sobre el Perú vs. Ecuador

El jugador del Malmo tuvo un gran rendimiento contra Colombia.

Sergio Peña se refirió al partido de Perú contra Ecuador por la jornada 8 de las Eliminatorias Sudamericanas. Además de dar mensajes positivos, analizó el rendimiento de la “Bicolor” frente a Colombia, en donde empataron 1-1.

La selección peruana no atraviesa un buen momento en las Eliminatorias. Se encuentra último en la tabla general, pero el mediocampista de la “Blanquirroja” confía que contra Ecuador, saldrán adelante. “Nosotros vamos a salir a ganar el partido, sea en la altura y de visita. Lo que necesitamos nosotros es ganar los partidos y que mejor momento que el martes, que es el partido más próximo para demostrar que somos capaces de salir de esta situación y que vamos a dar pelea hasta el final”, señaló.

Lee también:

Resaltó la unión y fortaleza del grupo y habló sobre lo sucedido contra Colombia. “Somos 11 jugadores, todos tenemos una responsabilidad y la máxima responsabilidad es posicionarnos mejor en la tabla, sacar los resultados adelante y eso se logra con trabajo, haciendo como hicimos el último partido que creo que, por ahí muchas personas no coinciden, sentí que fuimos superiores a Colombia”, dijo.

Peña espera que el Perú versus Ecuador tenga un buen resultado para nosotros. Además, viene de hacer un gran partido el viernes contra la selección colombiana. “En algún momento, me ponía a analizar las críticas, hasta por ahí responder, pero hoy en día solamente me enfoco en mi trabajo. Después de este partido, he recibido elogios, pero sé que esos elogios pueden cambiar de un día para el otro, porque así es el fútbol, nuestro país está acostumbrado a eso”, añadió el jugador del Malmo.

Perú se enfrentará a Ecuador el 10 de septiembre en el “Estadio Rodrigo Paz Delgado”, a las 4:00 p.m. El duelo será transmitido por América TV, Movistar Deportes y ATV.

Descubre más: Jean Pierre Archimbaud elogiado por el DT de Colombia