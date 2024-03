Fossati mostró radical punto de vista durante conferencia

Jorge Fossati se mostro incomodo y molesto luego de que se filtrara nuevamente el once titular de la selección peruana.

La gestión de Jorge Fossati comenzó de manera positiva con la victoria en su primer partido amistoso contra Nicaragua, aunque el nivel de exigencia no fue muy alto y el juego se igualó en el segundo tiempo.

Después del triunfo ante Nicaragua, Fossati ofreció declaraciones en la conferencia de prensa, aprovechando la oportunidad para enviar un mensaje claro a los periodistas debido a la filtración de la alineación titular antes de los partidos.

“Por más que yo no les diga, ustedes dan los equipos. Son muy suspicaces, muy atentos en su trabajo y eso me pondría muy feliz sin ningún problema. El tema es que si son amigos de algún ‘sapo’, traten de cuidarlo, porque ese ‘sapo’, si lo descubro por hacerles algún favor, se va de la Selección al minuto. No lo espero ni una hora, se va, sea quien sea“, expresó inicialmente.

Además, el entrenador nacional señaló que los periodistas que suelen revelar la alineación de la ‘Blanquirroja’ no siempre están al lado del equipo, por lo que tendrá más precaución en el futuro, especialmente en partidos oficiales como la Copa América o las Eliminatorias Sudamericanas.

“Anoche ya sabía qué equipo iba a poner hoy según ustedes. Estos partidos no tienen mucha importancia. En las Eliminatorias y la Copa América veremos realmente quiénes están comprometidos con la camiseta de Perú y quiénes creen que revelar la alineación es defender los colores del país. Para mí, cada uno debe hacer su trabajo como considere“, concluyó el técnico uruguayo.